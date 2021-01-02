نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز السفر السعودي على منصة أبشر ورسوم وشروط الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر منصة أبشر للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، إمكانية إصدار جواز السفر السعودي، ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية، التي تطرحها المنصة لأبناء المملكة، وتهدف المنصة من خلال الخدمة إلى تمكين ولي الأمر أو المواطن السعودي من إصدار جواز السفر، له أو لأحد أفراد أسرته، والخدمة متاحة للجميع ممن يملكون حسابات مفعلة على المنصة.

إصدار جواز السفر السعودي

تتيح منصة أبشر لأبناء المملكة، إمكانية الوصول للخدمة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر.

قم بالنقر على خدمات الأفراد.

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم.

قم بالنقر على خدماتي.

قم بالدخول على خدمات

قم بالدخول على الجوازات

قم بالنقر على أيقونة الخدمة.

أكمل باقي الخطوات للانتهاء من الخدمة.

متطلبات الخدمة

يحتاج المواطن السعودي لإصدار جواز السفر الآتي:

تحديد المواطن أو فرد الأسرة الذي ترغب في إصدار جواز سفر خاص به. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة لإصدار الجواز، مع التأكد من صحتها بمراجعتها وكذلك الإقرار بالموافقة على صحة البيانات. يجب إدخال العنوان الوطني للمستفيد أثناء التقديم في الخدمة، ليتمكن من استلام الجواز من هيئة البريد السعودية.

رسوم إصدار الجواز

لإصدار جواز السفر للمواطنين، قامت المملكة العربية السعودية، بوضع رسوم للخدمة، يتم حسابها وفقًا لفترة صلاحية جواز السفر، التي يحددها المواطن أثناء التقديم على الخدمة، وتأتي الرسوم كالتالي:

رسوم إصدار جواز سفر بصلاحية 5 سنوات تعادل 300 ريال.

رسوم إصدار جواز سفر بصلاحية 10 سنوات تعادل 600 ريال.

شروط إصدار الجواز

تضع منصة أبشر بالمملكة عدد من الشروط، الواجب توافرها بالمتقدم لإصدار جواز السفر للمواطنين، ووفقًا لما أعلنته المنصة، فإن الشروط جاءت كالتالي:

لابد من سداد المستفيد لرسوم الخدمة كاملة. في حالة وجود مخالفات مرورية على المستفيد، لابد من سدادها. تقديم صورة وبصمة للمواطن الراغب في الخدمة. أن يكون المواطن السعودي متواجد على أراضي المملكة أثناء إصدار الجواز. ألا يكون المتقدم لديه بالفعل جواز سفر. تتيح المنصة إمكانية الاستفادة من الخدمة للمواطن الأعزب، وكذلك لرب الأسرة، ويمكن للأخير إصدار جواز لأبنائه الأقل من 21 عام في الحالات التالية: