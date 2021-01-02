نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام فارس، في ظل التحول الرقمي والذي تسعي معظم دول العالم المتقدمة في تطبيقه في شتي المجالات، تم إنشاء نظام فارس من خلال وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ليقوم بتقديم الخدمات الإدارية لجميع العاملين في العملية التعليمية بالمملكة حيث يمكنهم الحصول على الخدمات إلكترونياً وذلك لرفع المعاناة عنهم وتوفير الوقت والجهد لخدمه العملية التعليمية وتفعيل التحول الرقمي في مجال التعليم، ولم يعد هناك حاجة إلي استخدام التعامل الورقي.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يقدم نظام فارس مجموعة من الخدمات التي يمكن للعاملين في مجال التعليم الحصول عليها إلكترونيا في ظل التحول الرقمي ومنها إمكانية الحصول على الإجازات وطلب تمديدها، أو قطع الأجازة أو إلغاءها ومعرفة أيام الغياب، إمكانية أخذ الموافقات وبعض الصلاحيات من المديرين ، وموظفين الموارد البشرية، وتقديم طلب للحصول علي البدلات ومعرفة العلاوات السنوية التي يحصل عليها،إمكانية تقديم طلب النقل إلى أي مؤسسة تعليمية أخري،الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالعاملين وموعد صرفها، وإمكانية معرفة معاش التقاعد.والتسجيل في الدورات التدريبية المتاحة وذلك لسعي الوزارة في التنمية المهنية لهم، كما يتيح نظام فارس العديد من الخدمات الإدارية الأخرى والتي يتمتع بها العاملون في قطاع التعليم.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية



لكي يستطيع العاملون في مجال التعليم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام فارس يجب تسجيل البيانات الخاصة بهم أولا من خلال الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية، ثم الضغط علي أيقونة مستخدم جديد، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تابع عملية التسجيل حتي اكتمال جميع البيانات، ثم قم بتأكيد العملية، وهكذا يتم التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية، والحصول على كل الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الموقع لتوفير الوقت والجهد.

