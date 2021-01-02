بعد يومين من البحث.. العثور على مفقود “الحرة”‏ متوفى

بلادي – الرياض :

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، العثور على شخص مفقود في ‏‏”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفي، بعد يومين من البحث عنه.‏

وأكدت اليوم (السبت) أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفيًا من قبل الكنترول ‏الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران ‏الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظرا لصعوبة ‏التضاريس.‏

وكانت الجمعية قد عثرت في وقت سابق على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، وأشارت إلى أن الفرق أنهت صباح أمس (الجمعة) الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.