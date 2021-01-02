بلادي – الرياض :
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، العثور على شخص مفقود في ”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفي، بعد يومين من البحث عنه.
وأكدت اليوم (السبت) أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفيًا من قبل الكنترول الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظرا لصعوبة التضاريس.
وكانت الجمعية قد عثرت في وقت سابق على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، وأشارت إلى أن الفرق أنهت صباح أمس (الجمعة) الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد يومين من البحث.. العثور على مفقود “الحرة” متوفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.