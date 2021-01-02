“قيادة طيران الأمن” تعلن نتائج القبول المبدئي لوظائفها المعلنة

بلادي – الرياض :

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن، اليوم (السبت) نتائج القبول المبدئي لوظائف رقيب، ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

ودعت القيادة المقبولين مبدئياً للحضور إلى مقر طيران الامن بالرياض، وإحضار شهادات المؤهلات العلمية والمستندات المطلوبة، وذلك في المواعيد المحددة للحضور حسب التخصصات الموضحة هنا.

وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرياضي المحدد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس “كورونا”.

وأبانت أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله بشكل نهائي، وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.