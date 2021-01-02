بلادي – الرياض :
أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن، اليوم (السبت) نتائج القبول المبدئي لوظائف رقيب، ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
ودعت القيادة المقبولين مبدئياً للحضور إلى مقر طيران الامن بالرياض، وإحضار شهادات المؤهلات العلمية والمستندات المطلوبة، وذلك في المواعيد المحددة للحضور حسب التخصصات الموضحة هنا.
وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرياضي المحدد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس “كورونا”.
وأبانت أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله بشكل نهائي، وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “قيادة طيران الأمن” تعلن نتائج القبول المبدئي لوظائفها المعلنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.