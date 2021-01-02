“المرور” يضبط قائد مركبة دخل إلى الطريق السريع بشكل متهور.. وفيديو يظهر الواقعة

بلادي – الرياض : ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل إلى الطريق السريع بطريقة متهورة. وأكدت الإدارة أنه تمت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً. وكان مقطع فيديو رصدته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات أظهرت قيام المخالف بالدخول بشكل متهور من طريق الخدمة إلى الطريق السريع؛ بطريقة تعرض سلامة مرتادي الطريق للخطر.

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