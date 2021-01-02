وجبات خفيفة تحد من الجوع ولا ترفع نسبة ‏السكر

بلادي – الرياض :

ينصح اختصاصيو التغذية العلاجية مرض السكري، بتناول ‏وجبات خفيفة على مدار اليوم، تكون غنية بالمواد المغذية وقليلة ‏الدهون والسعرات الحرارية، بهدف الحد من الجوع والتحكم في ‏مستويات السكر في الدم، مع تجنب الإفراط خشية زيادة الوزن.‏

وأوضحوا وفقاً لموقع “ذا هيلث” البريطاني، أنه يجب اختيار وجبات خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية‏، مع الحرص على أن تكون منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحراري، مثل:

الزبادي

يستحب تناول كوب واحد من الزبادي اليوناني، أو نصف كوب من ‏الزبادي العادي،‎ فهو منخفض في الكربوهيدرات ويحتوي على ‏عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، وغني ‏بالبروتين ويحتوي ‏على الكالسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك والبوتاسيوم ‏والفوسفور ‏والزنك‎، ويمكن إضافة‎ ‎الفراولة أو التوت الأسود أو ‏العنب البري أو الزبيب أو بعض المكسرات‎.‎

الكرفس

يعتبر هذه الخضار من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن ‏لمرضى السكر الاستمتاع بها في أي وقت، فمحتواه ‏منخفض من ‏السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والكوليسترول، ‏ويحتوي على نسبة ‏عالية من الألياف والمياه‎،‎ ‎بالإضافة إلى أنه ‏يحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والكالسيوم ‏والمغنيسيوم ‏والفوسفور والفولات والبوتاسيوم‎‏.‏

ويمكن تناوله بغمسه في زبدة الفول السوداني أو الجبن القريش أو الحمص ‏المصنوع منزليًا .‏

التفاح

‏ يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني ‏بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعلك تشعر بالشبع ‏لفترة ‏طويلة‎. ‎بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من فيتامين ج ‏والمغذيات النباتية والحديد والبوتاسيوم والفوسفور ‏والكالسيوم ‏الموجودة في الفاكهة‎ .

الفيشار

يشعرك بالشبع دون إضافة سعرات حرارية إضافية، كما أنه ‏يطلق الجلوكوز في الدم ببطء، وهو غني بالألياف ويحتوي ‏على ‏العديد من الفيتامينات والمعادن‎.‎

جبن القريش

تناوله يشعرك بالشبع لفترة أطول، إذ يتم هضمه ‏ببطء، وهو ‏مصدر للبروتين، الكالسيوم وفيتامين أ والحديد والمغنيسيوم ‏والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم ‏والزنك‎