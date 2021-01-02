ولي العهد يوجه بارتداء الزي الوطني خلال سباقات “كأس السعودية”

بلادي – الرياض :

كشف وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان، عن الزي الرسمي الذي وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منطقة المضمار الداخلي خلال سباقات “كأس السعودية” العالمي.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان وجه بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي خلال السباقات التي ستقام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، مؤكداً أنه سيكون شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا.