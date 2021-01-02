إصابة عمرو موسى بفيروس “كورونا”

بلادي – الرياض : أكد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن حالته الصحية مستقرة. وقال موسى الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، إنه يخضع للعزل المنزلي ويشرف على علاجه عدد من الأطباء.

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