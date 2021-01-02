بيان توضيحي حول وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة بالقنفذة

بلادي – الرياض :

أصدرت بلدية القوز التابعة لمحافظة القنفذة بياناً توضيحياً حول حـادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بسيارة صيانة أثناء توقفها في طريق لتغيير إنارة الأعمدة.

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي، أن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مبيناً أن الأعمال الحالية القائمة في القوز تأتي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن البلدية ليست مشرفة على هذا المشروع أو على الشركة المنفذة، مبيناً وفقاً لـ”سبق”، أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.

من جانبه، قدم رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي التعازي لأسرة الشاب الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.