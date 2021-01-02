نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن.. الآن الاستعلام عن نتائج الأهلية لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن نتائج الأهلية لشهر يناير 2021، تعد الآن من أكثر ما يبحث عنه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمستحقين للحصول على دعم برنامج حساب المواطن والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم من قبل برنامج حساب المواطن والمحددة من قبل القائمين على برنامج حساب المواطن منذ نشأته منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية وصدور نتائج الأهلية لشهر يناير 2021:-

نتائج الأهلية لشهر يناير 2021 في برنامج حساب المواطن يبحث عنه الآن الكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية والمستحقين للدعم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنذ قليل أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لشهر يناير 2021 الدورة 38، ودعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين من دعم حساب المواطن، إلى ضرورة قيامهم بالاستعلام عن نتائج أهليتهم في دفعة يناير 2021 الدفعة 38 ، وذلك بعد أن انتهي البرنامج من إصدار نتائج الأهلية للدفعة 38 دورة يناير 2021.

موعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير 2021 من برنامج حساب المواطن:-

منذ نشأة برنامج حساب المواطن منذ أكثر من 3 سنوات، تم تحديد موعد صرف الدفعة وذلك اليوم العاشر في الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده، وذلك إذا كان اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.

وبالنسبة للدفعة 38 لشهر يناير 2021 من برنامج حساب المواطن فإن موعد صرفها سيكون يوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2021.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما دفعة برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقه وإلى الآن بلغ أكثر من 86 مليار ريال سعودي منها نحو 638 مليون ريال سعودي قام البرنامج بدفعها للمواطنين في شكل تعويضات عن دفعات سابقة.

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج قامت المملكة العربية السعودية بإنشائه للمواطنين لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي يواجها بعض المواطنين في المملكة والذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية العيش بصورة طبيعية بدون استحقاق مبلغ دعم حساب المواطن، كما تم إنشاؤه للتغلب على تحرير أسعار الطاقة من وقود وكهرباء وغيرها من مواد الطاقة.

وحساب المواطن يختلف فيه مقدار الدعم المنصرف للأسرة وفق شروط معينة مثل حجم دخل الأسرة وأيضاً عدد أفراد الأسرة وأعمار أفرادها.