دوت الخليج -ماجد السبع – سيهات
تنظم جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي حملة للتبرع بالدم تحت شعار “ومن أحياها” في نسختها الثالثة.
الحملة التي تستهدف الجنسين ذكوراً وإناثا ، تقام لمدة ٣ أيام بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 م ، من الساعة 4 وحتى 9 مساء في مبنى الإدارة بنادي الخليج الرياضي بسيهات.
و تأتي إقامة الحملة في نادي الخليج في إطار برنامج التوأمة بين الجمعية و النادي و الذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل التطوعي و المسؤولية الاجتماعية.
وأكدّ منسق الحملة “سامي آل طالب” أن التسجيل سيتاح عبر الرابط لحصر العدد المطلوب بالإضافة لحفظ قاعدة البيانات للتواصل مستقبلا مع المتبرعين حيث يتم استقبال كافة فصائل الدم للجمهور الكريم في حال استيفاء الشروط.
وذكر آل طالب ان جميع الاحترازات الوقائية سيتم اخذها بعين الاعتبار بسبب ظروف جائحة كوفيد – 19من تباعد اجتماعي والتزام بالكمامات وقياس لدراجة الحرارة وتعقيم الأسرّة.
وفي التفاصيل قال آل طالب: بعد مرحلة التسجيل على الشخص المجيء في الوقت المحدد للتبرع بالدم، ليتم بعدها قياس الحرارة وتعبئة استمارة التبرع، ثم فحص للعلامات الحيوية للجسم وقياس الضغط ، و الدخول فيما بعد الى أخصائي بنك الدم لأخذ عينة الهيموجلوبين ، مع ضرورة أن تكون النسبة بين 13 و 17.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية سيهات تطلق الثلاثاء “ ومن أحياها 3 “ لاستقبال المتبرعين بالدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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