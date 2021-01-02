نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرض غرامات السكن الجماعي بدءًا من اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء فرض غرامات السكن الجماعي من اليوم، قامت وزارة الشؤون القروية والبلدية بالإعلان عن بدء فرض الغرامات القروية والبلدية التي تخص السكن الجماعي وذلك لجميع الأفراد، قامت لجنة تنظيم سكن العمالة بالتأكيد على أنها سوف تعمل على مسارين متوازيين وذلك للتسهيل على القطاع الخاص إجراءات التحقيق من بيئة جودة السكن الجماعي وأيضًا الالتزام بجميع المعايير المحددة من جهة الدولة. فرض غرامات السكن الجماعي كانت قد قامت وزارة الشئون القروية والبلدية بالإعلان على أن يوم الجمعة كان أول يوم لبدء فرض غرامات السكن الجماعي.

وكما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذا القرار والالتزام سوف يجري ويسري من خلال مسارين فقد أعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة أنه قد بدأ اعتماد المسار الأول والذي يلزم لجميع أصحاب المنشآت أن يقوموا بالإفصاح عنها وأيضًا يجب أن يقوموا بالإفصاح عن سكن العمالة التي تتبع لهم من خلال منصة السكن الجماعي. أما المسار الثاني فإنه سوف يجري على ترخيص جميع العقارات وذلك على حسب جميع الاشتراطات الصحية والاشتراطات الفنية والسلامة التي من المفروض أن تتمتع بها السكن الجماعي لجميع الأفراد في منصة بلدي. شروط الضوابط الصحية للإسكان الجماعي كانت وزارة الشؤون القروية والبلدية قد أصدرت عدد من الضوابط الصحية التي تخص الإسكان الجماعي لجميع الأفراد وأيضًا العقوبات التي سوف يتم فرضها على جميع المخالفين، وقالت الوزارة أنه سوف يتم معاقبة جميع مخالفي الشروط الصحية والشروط الفنية بالسجن لمدة تصل إلى ال30 يوم أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي لكل مخالفة.

هذا الأمر جاء من ضمن بعض التعديلات الجديدة التي قد قامت وزارة الشؤون القروية والبلدية بعملها في الفترة الأخيرة وذلك ايمانًا بالتقدم وحفاظًا على المملكة العربية السعودية. X إقرأ أيضاً: تسديد قياس من الجوال عن طريق الراجحي

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