نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن ca.gov.sa وحقيقة فتح التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن ، يواجه الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية مشكلة كبيرة عند تسجيل الدخول في حساب المواطن السعودي وهي نسيان كلمة المرور في حساب المواطن الخاصة بهم، ويقف عند هذه الخطوة ولا يعرف طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن، حيث لا يتمكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي من الدخول على حسابة في حال عدم كتابة كلمة السر الخاصة به، وتعد كلمة المرور أو كلمة السر هي الرمز الذي يجب توافره لإتمام عملية تسجيل الدخول على حساب المواطن، لذلك نختص في هذا التقرير توضيح طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن.

كلمة المرور في حساب المواطن

يتم استعادة كلمة المرور في حساب المواطن من خلال عدة طرق وخطوات سنوضحها لكم، أولها الاتصال على رقم الدعم الموحد لبرنامج حساب المواطن، أو من خلال الدخول على موقع برنامج حساب المواطن على الإنترنت، أو من خلال التوجه إلى صفحة حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

برنامج حساب المواطن ca.gov.sa يُعد من الأهم والأكثر تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، وتم إطلاق ونشأت برنامج حساب المواطن السعودي في عام 2017 الماضي والذي يقود على توفير الدعم اللازم الخاص بالفئات محدودة الدخل في المملكة والفئات التي لها ظروف خاصة من المواطنين في المملكة ممن قاموا بالتسجيل في البرنامج، وهو مستمر حتى الآن في تقديم ذلك الدعم اللازم.

ويقوم حساب المواطن بتوجيه المراسلات لجميع المستفيدين في كل مرحلة يتم الإعلان خلالها عن نتائج الأهلية والاستحقاق، كذلك يقوم بالمراسلة للتأكيد على الحسابات المصرفية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وقد أطلق برنامج حساب المواطن في شهر مارس لعام 2019 الماضي تطبيقاً خاصاً للهواتف والأجهزة الذكية للتسهيل على المستفيدين من الإطلاع على بياناتهم وإمكانية الاستعلام عن الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض.

حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن

من خلال حرص برنامج حساب المواطن ca.gov.sa على توضيح كافة الإجابات على الكثير من الأسئلة التي يتم إرسالها من بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية بخصوص إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، مؤكداً من خلال تغريده على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تعليق استقبال طلبات التسجيل في البرنامج ولا يوجد تاريخ مُحدد لإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، مشيراً أنه سيتم عمل المراجعة اللازمة للضوابط.

وأقر برنامج حساب المواطن منذ فترة عدد من الضوابط الجديدة والتي شملت الفرد المستقل منها تعليق طلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي للمستفيدين الجدد، وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق في حساب المواطن كما تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم.

طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن السعودي أنه في حال فقد أو نسيان كلمة المرور الخاصة بالمستفيد فليس هناك مشكلة كبيرة جداً لدرجة القلق أو الخوف من عدم القدرة على تسجيل الدخول، ولكن يُمكن للمستفيد استعادة كلمة المرور في حساب المواطن بكل سهولة ويُسر من خلال بعض الخطوات التي تتمثل في التالي:

الدخول على موقع حساب المواطن.

النقر على نسيت كلمة المرور.

كتابة البيانات المطلوبة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

تلقي كلمة السر على البريد أو رقم الهاتف، أو تلقي كلمة مرور جديدة وتغييرها عند الدخول على الموقع.

وقد خصص برنامج حساب المواطن السعودي رقم الدعم الموحد 19912 والذي يُمكنكم الاتصال به وتوجيه بعض الاستفسارات أو الأسئلة، والتي يُمكنكم أيضاً من خلالة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن أو التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن على تويتر.