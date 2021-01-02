نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رالي داكار ٢٠٢١ بالمملكه العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سينطلق رالي داكار 2021 في 3 يناير 2021 ويصل إلى نهايته في 15 يناير 2021 ويغلق يومًا واحدًا في 9 يناير 2021. في يناير 2020 ، فتح هذا السباق فصلاً جديداً في تاريخ طويل من خلال البقاء في صحاري المملكة العربية السعودية ، وقد أتاحت هذه الخطوة فرصة ممتازة لرالي دكار لإثبات ريادته في المنطقة الجغرافية الجديدة. ، لكنه أظهر أيضًا تعدد الاستخدامات والأداء الممتاز لإطارات BF Goodrich. من الوديان والكثبان الرملية إلى الجبال والوديان والواحات ، فإن المناظر الطبيعية على المسار غنية جدًا. يتنوع مسار 2021 بشكل خاص من حيث البيئة الطبيعية التي يمر بها ، بما في ذلك مزيج من الأسطح الملساء والكثبان الرملية ، والمناطق الأسرع ذات الأحجار الحادة المتناثرة عليها.

من أجل تغطية جميع أنواع التضاريس ، يجب أن توفر الإطارات المستخدمة أعلى موثوقية وأن تجمع بين الثبات والجر والتوجيه والمرونة ومقاومة التآكل. على الرغم من أنه قد يبدو من الصعب تحقيق هذا التوازن ، إلا أن المهندسين المسؤولين عن تطوير إطارات الرالي الخاصة بنا أكملوا المهمة بنجاح. يختلف مسار رالي داكار الثاني الذي يقام في الشرق الأوسط تمامًا عن مسار عام 2020. بالإضافة إلى مرحلة الماراثون ، هناك أيضًا مراحل جديدة تجعل أجواء الأسبوع الثاني أكثر إثارة. بدأ الرالي يوم 3 يناير من جدة على طول البحر الأحمر ، وسيقطع المشاركون مئات الكيلومترات على طول الساحل ، ثم يتجهون شرقا إلى منطقة الجوف ، ثم إلى مدينة حائل التي تقع من البحر الأحمر إلى بلاد ما بين النهرين. طريق التجارة الأصلي لداميا.

مسار السباق

بعد يوم راحة يوم 9 يناير ، امتد مضمار السباق جنوب غربًا وغربًا حتى انتهى في جدة الجديدة في 15 يناير.

ما هو تصميم الإطارات المستخدمه في السباق

تم تصميم نمط إطارات BF Goodrich’s All Terrain T / A KDR2 + بعناية للتأكيد على القدرة على إزالة الرمال عند القيادة على الكثبان الرملية. لهذا السبب ، يتمتع الإطار بتصميم مفتوح ، وخاصة التصميم المفتوح على طول الحواف ، مما يجعل الإطار ينتج قوة جر ممتازة مع تقليل مخاطر التعثر على أرضية ناعمة. يتيح لك المزيج المثالي بين أسلوب التصميم والتصميم الرائع التعامل مع الكثبان الرملية في رالي داكار بثقة تامة. في الوقت نفسه ، يوفر الهيكل المرن لـ BF Goodrich’s All Terrain T / A KDR2 + قوة قوية للتعامل مع التضاريس وأسرع منطقة سباق.

يضمن الجمع بين المكونات اللينة والمتوسطة التعامل الممتاز ، ومقاومة الصدمات ، والاستقرار ، والجر ، والاستقرار الاتجاهي. يمثل BF Goodrich’s KM3 الجيل الخامس من أول إطار شعاعي عبر البلاد تم طرحه في عام 1980. تم تطوير هذا الإطار ، مثل جميع إطارات BF Goodrich ، على أساس الخبرة الميدانية. خلال عام 2021 ، ستتم إضافة العديد من الأحجام الجديدة إلى مجموعة المنتجات لتلبية جميع احتياجات السوق. يمكن استخدام هذه الإطارات أمام المنازل ، على الطرق الرملية أو الموحلة ، وهي مصممة للتسلق على المنحدرات الشديدة والتعامل بفعالية مع الكثبان الرملية ، مما يجعلها الرفيق المثالي للمنافسين الهواة. وفي النهايه نرجوا ان نكون قدمنا لكم محتوى هادف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.