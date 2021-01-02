نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها يتم الاستعلام عن طريق رقم الصندوق الموحد عن أبرز الخدمات والقيام بإيداع قروض التمويل العقارية المدعومة بحسابات المستفيدي السكني من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً صندوق التنمية العقارية، والتي قد جاءت أهميتها بعد أن يتم الإعلان عن إيداع دعم للقروض السكنية لكافة المستفيدين، ومع إصدار تنوية رسمية من الموقع الخاص بالبنك العقاري، وقد بدأت التساؤلات والبحث عن موعد نزول مبالغ الدعم بالحسابات البنكية في حق المستفيدين، عن طريق رقم هاتف موحد لخدمة العملاء، لكي يتمكن من التواصل مع الدعم الفني.

رقم الصندوق العقاري الموحد

حرصاً من المملكة العربية السعودية أن توفر كافة سبل الراحة للمواطنين الكرام، من أجل المساعدة بالحصول على كافة المعلومات الخاصة بصندوق التنمية العقارية من خلال خدمة الرقم الموحد للصندوق العقاري الموحد، للاستعلام عن الكثير من الخدمات التي من بينها قروض التمويل العقاري، ومن الممكن الاستفادة عن خدمة الرقم الموحد للصندوق من خلال الاتصال 199088.

ما هي خدمات الصندوق العقاري

يسعى صندوق التنمية العقارية الكثير من الخدمات الإلكترونية وغيرها، لكي يتم التسهيل بين المستعلمين والصندوق، وتتعدى حوالي 30 خدمة إلكترونية، منها معرفة صوتك ودورك المسموع، ومنها مركز العناية بالمستفيدين والتواصل معه من خلال رقم البنك العقاري الموحد 199088، ومنه سوف يكون الحصول على الرد وكافة نتائج الاستفسارات بوقت سريع، وقد يكون هناك بعض أساليب للاستفسار والاستعلام من خلال الخدمات منها يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين وخدمة الرقم الموحد بأيام العمل من 7 صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري