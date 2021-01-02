نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول في طيران الأمن 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول في طيران الأمن يعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية علي محرك البحث الشهير جوجل وذلك من أحل أن يتم الاستعلام عن هذه النتائج من بعد ما قامت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في القوات المسلحة السعودية بنشرها علي شبكة الأنترنت.
نتائج القبول في طيران الأمن 1442
قامت القوات المسلحة السعودية بالإعلان عبر موقع أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت ويقوم الشاب السعودي الذي تم قبوله في هذه الوظائف بأن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال بيانات التقديم والقبول والخضوع للاختبازات الرياضية والطبية التي تنظمها القوات المسلحة في مواعيد تعلن عليها فيما بعد.
الأوراق والمستندات المطلوبة
قالت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية بأنة يجب علي جميع المقبولين في هذه الوظائف أحضار الأوراق والمستندات التالية:-
- عدد 2 صور شخصية من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة طبق الأضل من شهادة المؤهل الدراسي.
- عدد ستة صور شخصية حديثة بقياس 4*6 بخلفية بيضاء ويجب أن يكتب الاسم علي كل صورة.
- أذا كان المتقدم يستطيع القيادة يجب أن يحضر صورة من رخصة القيادة ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- أحضار صورة من شهادة التصنيف المهني الذي يصدر من التقويم والتدريب شعبة أسنان فقط.
- يجب تقديم شهادة حسن السير والسلوك الصادرة من المدرسة الثانوية.
- صورة من نتيجة اختبار القدرات الخاصة بالقوات المسلحة.
الاستعلام عن نتائج القبول في طيران الأمن
المواطن السعودي الذي يتم فبوله في هذه الوظائف يعمل برتبة جندي لدي قوات طيران الأمن السعودية والتي من أهدافها هي حماية الوافدين وخاصة في أوفات الحج والعمرة.
وحتي تتمكن من الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالقبول في هذه الوظائف يتطلب منك إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي:
- الذهاب إلي موقع أبشر للوظائف.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار نتائج الوظائف.
- أختيار وظائف القوات المسلحة.
- تكتب رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.
- الضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.
- تعرض لك النتيجة في صفحة أخري.
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