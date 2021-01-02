نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف آوبو oppo reno 5 5g مواصفات هائله ونظام اند رويد 11 بسعر مثير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن إطلاقها لهاتف آوبو oppo reno 5 5g الجديد والتي أعلنت عنه علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا شركه آوبو عن جميع مواصفات و مميزات هاتف آوبو oppo reno 5 5g التي تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس بالإضافة إلي بعض المواصفات الأخري التي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية.

مواصفات آوبو oppo reno 5 5g

أعلنت شركه آوبو عن مواصفات هاتف آوبو oppo reno 5 5g الجديد والتي جاءت هذه المواصفات كالعادة من آوبو لتثير المنافسة بين الهاتف والهواتف الأخري من حيث المواصفات والسعر أيضا، واهم مواصفات هاتف آوبو oppo reno 5 5g وهي:

أبعاد الهاتف 159.1×73.3×7.8 ملي مع وزن 171 جرام.

غالبا ومن المتوقع من آوبو أن الخامات المصنوعة منه الهاتف وهي غالبا البلاستيك.

الهاتف يدعم مكان لتركيب شريحتين اتصال من الجيل الخامس.

الهاتف يدعم مكان لتركيب كارت ميموري.

الهاتف يدعم شاشه من نوع amoled بحجم 6.4 بوصه ودقه 1080×2400 بكسل بجوده fhd وتدعم كثافه بكسلات 410 بكسل وتتميز بأبعاد عرض 20:9 وتأتي الشاشة بثقب اعلي اليسار.

يتميز الهاتف بمعالج من نوع كولاكم snapdragon 720g ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 11.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو والرابعة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل وهي المخصصة بالعزل بالإضافة إلي فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 44 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذ للسماعات الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمج اسفل الشاشة.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 4310 ملي أمبير وتدعم أيضا الشحن السريع بقوه 50 وأت.

ألوان الهاتف اللون الفضي والأسود.

سعر آوبو oppo reno 5 5g

أعلنت شركه آوبو عن سعر هاتف آوبو oppo reno 5 5g الجديد بالسعر الذي تم إصدارة به في الخارج وهو 375 دولار والذي ستبدأ المبيعات من يوم 9 يناير 2021 القادم، وجاء الهاتف ليقدم نظام اندر رويد 11 ويأتي بمعالج جيد الاستخدام وللأسف الهاتف لا يدعم سماعات خارجيه استريو ولكن الهاتف متوافق بين الهواتف من حيث الفئة السعرية.