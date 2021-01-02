نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 38 شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن صرف وإيداع المبالغ المستحقة من الدفعة 38 شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2021، حيث أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من ساعات قليلة عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة، وأكدت على ضرورة تحديث البيانات وأوضحت أنه هناك شروط للتحديث نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، ومن خلال موقعنا نعرض تفاصيل الدفعة الأخيرة والإرشادات التي أكد عليها البرنامج من خلال صفحته الرسمية.

نتائج الأهلية الدفعة 38 شهر يناير:

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية، حيث يتم الاستعلام عنها من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، علماً بأن الشخص المستحق فقط هو من يستحق المبالغ المالية ومن صدر له نتائج الأهلية.

تحديث بيانات حساب المواطن:

استقبل البرنامج في الفترة الأخيرة عدداً من الأسئلة حول الدفعة 38 شهر يناير وهل هناك تحديث جديد مطلوب بالنسبة للأشخاص المستفيدين؟، فقد أجاب البرنامج أنه ليس بالضرورة التحديث بشكل مستمر، وأشار إلى أن التحديث يتم فقط في حالة حدوث تغيير في أي من البيانات الخاصة بالشخص المستحق.

موعد إيداع الدفعة 38 شهر يناير:

يتم إيداع المبالغ المستحقة الدفعة 38 شهر يناير في الموعد المحدد بشكل رسمي من قبل الأوامر الملكية في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق موعد الصرف لهذا الشهر في يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر يناير، علماً أنه مجرد إيداع المبالغ المالية المستحقة في الحسابات البنكية يتم إرسال رسالة من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف تؤكد عملية الصرف والإيداع.

كيفية استعادة كلمة المرور عند فقدانها:

كشف البرنامج عن خطوات استعادة كلمة المرور في حالة فقدان كلمة المرور ويصعب الدخول عليها لمعرفة قيمة الإيداع للدفعة 38 شهر يناير، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن

الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور

إدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية).

الضغط على استعادة كلمة المرور وستصلك رسالة بكلمة مرور جديدة.

حساب قيمة الدعم بالحاسبة التقديرية:

يتم حساب قيمة الدعم الخاص بالدفعة من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج، واختيار أيقونة الحاسبة التقديرية، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول، والضغط على أيقونة عرض القيمة بعد كتابة مبلغ الإيداع.