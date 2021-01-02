الاعلامي حسين الحبيب يحصل على شهادة دبلوم الصحافة والإعلام

دوت الخليج – حسين الحبيب :
حصل الإعلامي حسين الحبيب على شهادة الدبلوم التدريبي للصحافة والإعلام من معهد كوارتز الدولية للتدريب والاعلام لمدة ثلاث شهور
احتوي دراسة دبلوم الصحافة والإعلام على عدة مراحل كيف يتعرف المتدرب على فنون الصحافة الالكترونية الحديثة
وكيف تصنع وتحرر وتهذب وتنقح الخبر الصحفي وكذالك عن المصادر التي تساعدك في صناعة الخبر الصحفي الالكتروني ووووالخ
من جهته غرد الاعلامي حسين الحبيب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل
الإجتماعي تويتر بعد حصوله على الشهادة
“ولله الحمد حصلنا على شهادة دبلوم الصحافة والإعلام من معهد كوارتز الدولية للتدريب والإعلام وطموحي باذن الله كسب المزيد من الشهادات لخدمة مجتمعي و وطني الغالي كما أبارك لجميع زملائي حصولهم على شهادة الدبلوم”
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