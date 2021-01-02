نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يستخدم السفارات الدبلوماسية لملاحقة المعارضة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاحق أردوغان معارضيه داخليا وخارجيا، فمحليا تمتلئ سجون تركيا بمعارضي الرئيس أردوغان، وأوروبيا يلاحق أردوغان معارضيه عن طريق أجهزته الاستخباراتية، وفي تطور جديد ذهبت أيادي أردوغان لتنال من المعارضين في أقاصي أفريقيا.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي مؤخرا أن سفارة أنقرة في موزمبيق تتجسس على معارضي أردوغان هناك، بما يخالف كل الاتفاقيات الدولية، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وحصل الموقع على برقية دبلوماسية سرية من السفارة التركية في عاصمة موزمبيق تحمل تاريخ 16 سبتمبر 2016، البرقية مرسلة إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة، وتتضمن أسماء 32 تركيًا ومدرسة دولية، إضافة إلى شركات دشنها أتراك هناك.

واتهمت السفارة التركية الأسماء الواردة في البرقية بالانتماء إلى جماعة غولن، التي تعتبرها حكومة أردوغان جماعة إرهابية وتتهمها بتدبير انقلاب 2016.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة كانت تهدف لإلغاء جوازات سفر المعارضين، وحصر حركتهم في تلك الدول تمهيدا لترحيلهم واعتقالهم، فمتى يتوقف أردوغان عن استخدام سفارات تركيا للنيل من معارضيه؟