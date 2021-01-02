نموذج طلب الحصول علي مساعدة مالية أو سداد ديون من الديوان الملكي

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عمر شويل - جدة نموذج طلب الحصول علي مساعدة مالية أو سداد ديون الي الديوان الملكي؛ حيث أن الديوان الملكي من الهيئات الخدمية والملكية الهامة جداً داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتقديم العديد من المساعدات الشخصية والخاصة الي المواطن السعودي في حالة الحاجة اليه وتقديم الحلول الجذرية لهم في حين أن لديهم مشكلة معنوية أو شكوى ضد مسؤل بالمملكة أو الحاجة الي تفسيراً ما أو فتوى تجاه أمراً معين، حيث تختلف خدمات الديوان الملكي وتتسع حدوده ليستقبل جميع طلبات المواطنين المختلفة وشكواهم.
هناك العديد من الأشخاص ذوي الفئة المادية المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل الاقتصادي يتعرضون لظروف قاهرية تجعلهم غير قادرين علي المواجهة، كسداد ديون متراكمة عليه وخاصةً بعد تعرض البلاد لأزمة عالمية مفاجئة وغير متوقعة وهي انتشار جائحة كورونا “كوفيد19” والذي أثر وبشدة علي المستويات الاقتصادية، كما يمكن طلب إسقاط تمويل شخصي من أي مصرف سعودي، أو يمكن طلب علاج شخصي أو شخص مقرب لك علي نفقة المملكة العربية السعودية، كما يمكن طلب العلاج في خارج المملكة السعودية إذ لم يتوفر العلاج بها، يمكن أيضاً طلب مناقشة من أجل الحكم في القصاص وتخفيفه إذا كان متعلق بأمراً عام، ويمكنك أيضاً أيها المواطن السعودي إرسال خطاب يتضمن تهنئة لمناسبة خاصة الي الملك سلمان بن عبد العزيز أوبرقية عزاء.
نموذج طلب الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي
- لكتابة أفضل صيغة ملكية وإرسالها الي الديوان الملكي كل ما عليك هو كتابة خطاب الي الديوان الملكي بصيغة تُليق به، فينبغي أولاً إلقاء التحية الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي (حفظه الله ورعاه).
- بعد ذلك؛ كتابة طلبك الخاص سواء كان سداد ديون شخصية، أو طلب مساعدة مالية أو علاجية، أو إرسال شكوي محددة ضد مسؤولاً ما، طلب استفتاء، برقية تهنئة، أو برقية عزاء.
- بعد ذلك ذكر أسباب الطلب الي المساعدة من الديوان الملكي وفي حالة إذا كانت تلك المساعدة مالية أو سداد ديون يجب أن تذكر الأسباب التي دفعتك الي الدين والحصول علي ذلك المال، وإذا كانت مساعدة علاجية يجب ذكر المرض المُحدد وأسباب طلب العلاج علي نفقة المملكة.
- كتابة العنوان الخاص بك، ورقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية، والـ IBAN الخاص بك.
- في نهاية الخطاب عليك بتوجيه الشكر الي الملك سلمان وجميع الموظفين العاملين بالديوان الملكي، ثم إرسال الخطاب عبر البريد الممتاز أو من خلال عنوان الديوان الملكي أو أرقام الاتصال والتي تم ذكرهم في مقال سابق علي موقعنا “موقع ثقفني” الإخباري.
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