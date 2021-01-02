نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي تداول طريقة التسجيل بتداول الراجحي بسهولة خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي أكبر بنوك المملكة العربية السعودية يمنح لكل عملائه الطريق للتداول بالبورصة السعودية والعالمية، وتعد تلك خدمة لكل من يرغب ببدء حياته في الاستثمار والمضاربة بالبورصة وطريقه للأرباح المتوافقة مع الشريعة الإسلامية طبقا للهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، وتعد من مميزاته سهولة التعامل مع سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء سواء في البورصة المحلية أو البورصة السعودية، وسنتعرف هنا على طريقة التسجيل خطوة بخطوة.

الراجحي تداول

الراجحي تداول هو عبارة عن محفظة استثمارية خاصة بك مرتبطة بسوق الأسهم، حيث يمكن للفرد العادي شراء أسهم من شركات وانتظار ارتفاع قيم تلك الأسهم ليكون قد حصل بعض الربح له من خلال تلك العملية، طبعا تكون تلك العملية محفوفة بمخاطر المجازفة إذا كانت مبنية على رأي الفرد، أم مع الاستوديوهات التحليلية الخاصة بسوق الأسهم، اختصارا سوق الأسهم هو سوق كالأسواق التجارية ويلعب الراجحي تداول دور الوسيط لهذه العمليات.

يجب على كل عميل استيفاء بعض الشروط قبل البدء بعملية التسجيل كالآتي:

أولا قبل الاشتراك بالراجحي تداول يجب على العميل أن يقوم بعملية فتح حساب ببنك الراجحي قبل عملية التسجيل بالراجحي تداول.

يجب على العميل الاشتراك بخدمة الراجحي مباشر لتسهل له عمليات متابعة الأسواق والحساب الخاص بك عبر الإنترنت بسهولة تامة بالإضافة لعمل كشف حساب عن طريق خدمات مباشر الأفراد .

الآن قد عرفنا الشروط والمطلوب لأجل عملية التسجيل أما الآن سنتعرف على خطوات التسجيل حيث أن لديك حساب شخصي جاري ببنك الراجحي :

أولا يجب على العميل التوجه للصفح الرئيسية الخاصة عن طريق الراجحي مالية.

ثانيا قم بعملية تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بك من الاسم والرقم السري الخاصين بالحساب الخاص بك.

قم بالبحث في الخيارات عن الراجحي تداول من الخيارات المقدمة أمامك ثم قم بالضغط عليها.

قم بالضغط على التسجيل (لتسجيل حساب جديد خاص بك).

تظهر بعد ذلك صفحة لكتابة البيانات الخاصة بك من أجل عملية التسجيل وتتضمن الاسم ورقم الهوية والسن ورقم الجوال.

يقوم البنك بإرسال رسالة تأكيدية للرقم الذي قمت بعملية التسجيل من خلاله قم بنسخها ولصقها بخانة التأكيد الموجودة بصفحة التسجيل.

بعد الضغط على التالي قم بكتابة اسم مستخدم خاص بك ورقم مرور و بريد إلكتروني لا يلزم أن يكونوا مشابهين لنفس الحساب الجاري الخاص بك.

بعدها قم باختيار التداول الذي ترغب به (تداول شركة أو تداول فرد).

تظهر سياسات البنك بما فيها الرسوم والضرائب التي ستخصم من تعاملاتك .

سوق الأسهم

سوق الأسهم هو عبارة عن سوق مفتوح يمكن لأي شخص الدخول لسوق الأسهم في أي وقت، حيث تقوم الشركات بتجزئة بعض ممتلكاتها وتبيعها في شكل أسهم، بحيث ينمو رأس مال الشركة، وتقوم الشركة بعد ذلك بتطوير نفسها للحصول على تغطية لأكبر قدر من العملاء.

عملية شراء سهم

يمكن لعملاء الراجحي القيام بعملية شراء سهم عبر بشكل سلس وسهل، و تعد عملية شراء سهم هي نصف التداول والنصف الآخر هو البيع، وللقيام بعملية شراء سهم قم باتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول ل الراجحي مالية.

ثم قم بعملية تسجيل الدخول بحسابك والرقم السري الخاص بك.

بعدها اختر من الخيارات المقدمة أمامك كلمة تداول.

قم بتحديد الشركة التي ترغب بالتداول فيها مثل شركة أرامكو أو بنك الراجحي أو شركة كوبلت أو شركة دلتا.

بعدها قم بعملية شراء السهم بسهولة ويسر.

بيع سهم

يمكن لعميل الراجحي عملية بيع سهم على نفس نمط عملية شراء سهم دون أية مشاكل تذكر كل ما عليك هو اتبعا خطوات عملية الشراء لكن في النطاق المخصص للبيع.

مميزات التعامل مع بنك الراجحي

يمكن للعميل الخاص ببنك الراجحي الحصول على العديد من المميزات كالتمويلات مثل التمويلات الشخصية أوتمويلات الزواج أوتمويلات السيارات وذلك وفقا للشرعة الإسلامية مع فترات سداد طويلة بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية.