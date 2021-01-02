نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول اسهم ارامكو المجانية ورفع بعد اكتشافات 4 من النفط والغاز الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن اسهم ارامكو المجانية، ورفعها بعدما تم اكتشاف أربعة من النفط والغاز الطبيعي، منذ فترة اعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان انه قد تم اكتشافات اربعه من المواقع في اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في مواقع مختلفة،حيث سجل سهم ارامكو السعودي اعلي سعر خلال الفترات الأخيرة بعدما اغلق سهم ارامكو السعودي عن ارتفاع 0.14% ريال سعودي عند السعر 35.05 ريال سعودي للأسهم بختام التعاملات، حيث أن سهم ارامكو السعودي قد ارتفع بأداء قطاع الطاقة في التعاملات بنسبة 0.18%، حيث اعلن وزير الطاقة انه الأمير عبد العزيز بن سلمان انه قد تم اكتشاف في حقل الريش، وتم اكتشافه أيضاً في الشمال الغربي لمدينة ظهران، حيث انه تم تدفق الزيت العربي الخفيف في بئر الريش رقم (2) بمعدل ما يصل إلي 4452 برميلا.

تعد شركة ارامكو هي اكبر شركة في المملكة العربية السعودي، حيث تعد شركة النفط العربي هي شركة عالمية، فهي تتخصص في مجالات أصدار النفط العربي، وقد تم تأسيسها في عام 1988م وتقع مقر الشركة الرئيس في زهران.

تداول سهم ارامكو المجانية

إيداع الأسهم المجانية للمكتتبين في شركة ارامكو السعودية، حيث انه يمكن توزيع الأسهم مجانية للمكتتبين في شركة ارامكو، فقد يصلل نصيب الفرد الواحد إلي 100 سهم، فقد قامت شركة ارامكو السعودية بتوزيع الأسهم المجانية للمستحقين بالمملكة السعودية بعدما احتفظت ارامكو بعدد بالأسهم لمدة ستة اشهر، وقد ذكرة ارامكو انه من الممكن استبعاد الأسهم الأخيرة من قبل مركز الاداع نتيجة بالتعاملات لأسهم الشركة، فقد تم تحديد عدد الأسهم التي يمكن إيداعها للاستثمار للفرض الواحد لاحتساب الأسهم المجانية.

وضحت شركة ارامكو أن لأي سهم من اسهم من شراء اسهم ارامكو، سوف يتم شراءها بعدما قد يتم طرحها غير محتسبة، وقد أكدت أيضا أن الأسهم التي قد تم بيعها من قبل المتواجدة في محفظة الاستثمار او التي يتم التصرف بها، سوف تقوم الشركة بخفض عدد الأسهم المؤهلة لاحتساب الأسهم المجانية.

اللذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو