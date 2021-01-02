نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري بنك الراجحي وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري بنك الراجحي يسعي العديد من الأفراد إلى الحصول على التمويل العقاري بنك الراجحي حيث أنه يقدم العديد من التمويلات للعملاء من أهمها تمويل شخصي بنك الراجحي وكذلك تمويل السيارات بنك الراجحي كل هذا يجعل العملاء يقبلون على البنك الذي يوفر لهم كل ما يحتاجونه ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري بنك الراجحي وشروط الحصول عليه.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

يبحث العديد من الأفراد من داخل المملكة عن شروط التمويل العقاري بنك الراجحي وذلك رغبة منهم في الحصول على مسكن خاص بهم يؤويهم ويجعلهم لا يلجئون إلى الإيجار، وقد وفر بنك الراجحي العديد من أنواع التمويلات العقارية منها شراء عقار أو شراء أراضي أو يمكن للفرد الحصول على تمويل بضمان العقار الذي يمتلكه بالفعل كما أن بنك الراجحي يعد أفضل بنك للتمويل العقاري المدعوم .

شروط القرض العقاري

يقدم البنك القروض العقارية من خلال عدة شروط هامة يجب توافرها لكي يحصل العميل على التمويل العقاري وهي:

يجب أن يكون لدى العميل يتحصل على ألفان ريال سعودي بحد أدنى وفي حالة أن كان من المتقاعدين يجب أن يكون الراتب ألف وتسعمائة ريال كحد أدنى.

يجب أن يكون الحد الأقصى للمستفيد من القرض أن كان من المدنيين أن يكون ستون عامًا، وأن كان من العسكريين يكون حسب سن التقاعد للرتبة المتقدمة للحصول على التمويل.

ويجب أن يتم ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

إحضار صورة من الهوية الوطنية سارية للسعوديين، أما في حالة الوافدين يجب أن يكون لديه صورة من تأشيرة المقيم.

يجب إحضار خطاب التوظيف موجه إلى بنك الراجحي.

ويمكن للعميل التقديم للحصول على التمويل أما عن طريق إحدى فروع البنك أو من خلال خدمة المباشر.

طريقة التقديم للحصول على القرض العقاري

يمكن الحصول على التمويل من خلال ملي طلب الحصول على التمويل عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي، ومن ثم يتم إختيار التمويل العقاري من قائمة التمويل ويتم الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن وملي البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على إرسال وإنتظار مراجعة البنك والموافقة على التمويل.

شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي

يقدم البنك خدمة الحصول على التمويل بضمان العقار الذي يمتلكه العميل، وتختلف قيمة التمويل من عقار لأخر وعلى حسب قيمة القسط الشهري ويكون هذا التمويل وفق بعض الشروط الهامة منها:

يجب أن يكون المرتب الخاص بطالب التمويل لا يقل عن خمسة ألاف ريال في حالة كان يعمل في القطاع العام، وسبعة ألاف وخمسمائة ريال في حالة العمل بالقطاع الخاص.

يمكن أن يحسب البنك قيمة الدخول التي يحصل عليها العميل من أكثر من مكان للحصول على تمويل أعلي على أن تكون هذه الدخول مثبتة.

يجب أن يكون العقار ليس مرهونًا أو عليه أقساط لكي يسمح البنك للعميل الحصول على التمويل.