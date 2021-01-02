نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مباشر الراجحي وخطوات فتح الحساب الجاري إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مباشر الراجحي يعد من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء من كل مكان، فقد استطاع المصرف في الفترة الأخيرة تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية على وجه الخصوص، ولكن الاستفادة منها تحتاج إلى تسجيل مباشر الراجحي تطبيق أو تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي أو عبر موقع المصرف الإلكتروني، لذلك سنوفر لكم مميزات تسجيل مباشر الراجحي للأفراد وطريقة التسجيل.

خدمات مباشر الراجحي للأفراد

عند التسجيل في مباشر الأفراد الراجحي تستطيع الاستفادة من مجموعة من الخدمات متمثلة في:

تحويل وإرسال واستقبال الأموال إلى الحسابات البنكية المصرفية.

سداد الفواتير الحكومية.

الاستعلام عن الرصيد البنكي في مصرف الراجحي.

التسجيل في مباشر الراجحي أون لاين

في البداية عليك التوجه إلى أحد ماكينات الصرف الآلي الخاصة بمصرف الراجحي.

ومن ثم وضع بطاقة الراجحي، والدخول إلى مباشر الأفراد، ومن ثم قم بإدخال رقم البطاقة السري، ورقم الحساب المصرفي.

بعدها قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وستحصل على رمز التفعيل، فعليك إدخال رقم الجوال.

وبعدها سنقوم بالدخول إلى موقع مصرف الراجحي مباشر ونقوم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي، والرمز السري للبطاقة ورقم الحساب.

فتح حساب جديد الراجحي مباشر الأفراد

وهناك أنواع كثيرة من الحسابات المصرفية يمكن الحصول عليها من خلال مصرف الراجحي في دقائق قليلة عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، وذلك بالطريقة التالية:

ستقوم أولًا بزيارة موقع مصرف الراجحي.

قم بالنقر على تبويب فتح حساب الجاري، حتى تحصل على نموذج الطلب.

لا بد من إدخال البيانات بالكامل بشكل صحيح، والمتمثلة في رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

وكافة المعلومات التي تخص الوظيفة وجهة العمل المنتسب إليها الشخص المتقدم بالتفصيل.

ومن ثم قم بإدخال رقم الهاتف حتى يصلك كود تأكيدي من خلاله، ثم بعد ذلك نقوم بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالأسرة.

ويمكن أن يتم توثيق حساب الراجحي الجاري عبر حسابك في بوابة أبشر الإلكترونية.

طريقة التسجيل في مباشر الراجحي

وإن كنت تريد تسجيل الدخول في مباشر الراجحي فعليك أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور فقط، ومن بعدها تستطيع الاستفادة من جميع خدمات الراجحي.

تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي

من خلال تطبيق مباشر الراجحي الذي يتم الحصول عليه عبر الهواتف الذكية يمكن تسجيل الدخول، والاستفادة من نفس الخدمات التي يتم الحصول عليها إلكترونيًا من الموقع، حتى تتمكن من الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف المحمول.