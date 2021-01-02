“الصحة” توضح 5 خطوات للتسجيل لأخذ لقاح كورونا (فيديو)

بلاادي – الرياض :

كشفت وزارة الصحة عن خطوات التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في تحميل تطبيق “صحتي” وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول مباشرة، ومن ثم اختيار لقاح كورونا.

وأضافت أن الخطوة الثالثة تتمثل في تحديد المستفيد من اللقاح لملء نموذج الطلب، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، بينما في الخطوة الخامسة يتم الضغط على “التالي” لإكمال الطلب.