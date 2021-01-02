وفاة الفنان مبارك الخصي بعد إجراء عملية قلب مفتوح بالرياض

بلاادي – الرياض :
نعت أوساط إعلامية وفنية الفنان والشاعر والمخرج المسرحي، مبارك الخصي، اليوم (السبت)، إثر وفاته بأحد مستشفيات الرياض عقب إجراء عملية قلب مفتوح.
وعبر كثير من أصدقاء وزملاء الراحل من الإعلاميين والمثقفين عن حزنهم لوفاته، بعد مرض عضال لازمه منذ سنوات، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وشارك الخصي في العديد من المسلسلات، أبرزها “طاش ما طاش” بكافة أجزائه، و”كلنا عيال قرية”، وغيرهما من المسلسلات، بالإضافة للعديد من المسرحيات والأفلام السينمائية التي تناولت مناطق المملكة.
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