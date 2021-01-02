بلاادي – الرياض :
صحت السلطات الصحية في بريطانيا بتجنب خلط اللقاحات، وبأخذ الجرعتين من لقاح واحد.
وقالت رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة، ماري رامزي، إن الخلط غير موصى به، لكن يمكن أن يحدث فقط في أضيق نطاق.
وأضافت: “إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح فايزر بيونتك فلا ينبغي أن تحصل على لقاح أوكسفورد أسترازينيكا لجرعتك الثانية، والعكس صحيح”.
وكانت بريطانيا بدأت توزيع لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا” المحلي، بعد أسابيع من طرح لقاح “فايزر-بيونتك” الأميركي، حيث يتطلب كلاهما تلقي جرعتين.
وتشترك معظم اللقاحات التي تم تطويرها مؤخرا في أنها تؤخذ على جرعتين بينهما فاصل زمني يبلغ 20 يوماً، وتظهر فعاليتها بعد أيام من تناول الجرعة الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يمكن الجمع بين لقاحين مضادين لكورونا؟..الصحة البريطانية تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.