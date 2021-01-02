هل يمكن الجمع بين لقاحين مضادين لكورونا؟..الصحة البريطانية تجيب

بلاادي – الرياض :

صحت السلطات الصحية في بريطانيا بتجنب خلط اللقاحات، وبأخذ الجرعتين من لقاح واحد.

وقالت رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة، ماري رامزي، إن الخلط غير موصى به، لكن يمكن أن يحدث فقط في أضيق نطاق.

وأضافت: “إذا كانت جرعتك الأولى هي لقاح فايزر بيونتك فلا ينبغي أن تحصل على لقاح أوكسفورد أسترازينيكا لجرعتك الثانية، والعكس صحيح”.

وكانت بريطانيا بدأت توزيع لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا” المحلي، بعد أسابيع من طرح لقاح “فايزر-بيونتك” الأميركي، حيث يتطلب كلاهما تلقي جرعتين.

وتشترك معظم اللقاحات التي تم تطويرها مؤخرا في أنها تؤخذ على جرعتين بينهما فاصل زمني يبلغ 20 يوماً، وتظهر فعاليتها بعد أيام من تناول الجرعة الثانية.