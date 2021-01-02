“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

بلاادي – الرياض : أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38. وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY. وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

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