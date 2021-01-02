مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى لتطعيم كورونا

بلاادي – الرياض :

شدد طبيب الطوارئ في مركز لقاحات الرياض، الدكتور أحمد الشرهان، على عدم حدوث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى لتطعيم لقاح كورونا.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (السبت)، أن البعض يكونون متوترين قبل أخذ اللقاح، بسبب ما سمعوه عنه من إشاعات غير صحيحة.

وأشار إلى أن العمل يسير وفق ما تم التخطيط له، والتطعيم تم بسلاسة، مطمئناً الجميع بعدم وجود شيء يتم التخوف منه.