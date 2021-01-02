نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهم الراجحي : تحليل وسعر سهم الراجحي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتفع توقعات سهم الراجحي كثيراً حيث يُحلل الخبراء بالأسواق المالية مستقبل السهم في مصرف الراجحي، فهو يُعد أفضل سهم للمستثمرين في السوق السعودي، وذلك مقارنةً بجميع الأسهم الأخرى وقد جاءت هذه التحليلات بعد تناثر التوقعات الخاصة به، مما جعل الخبراء يتوقعون أن ســهم مصـرف الراجـحي سوف يلقى ارتفاعاً كبيراً بالفترات المقبلة.

سعر سهم الراجحي

يوجد بعض الشركات والمصارف المختصة بتوفير أسـهم للعملاء المقيمين في الأراضي السعودية ولأن مصرف الراجحي يوفر كثير من الخدمات المصرفية والتجارية أيضاً، فإنه يُعتبر من أفضل الخيارات لشراء أسهم في السوق السعودي، حيث يتميز بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل، ويصل سعر الأسهم في السوق السعودي اليوم إلى 66.58 ريال سعودي.

ويصل حجم التداول الخاص بمصرف الراجحي بالسوق السعودي إلى حوالي 3 مليون سهم، وقد تبلغ قيمة التداول إلى ما يتجاوز 204 مليار ريال سعودي، وبالنسبة إلى سعر الأسهم في بنك الراجحي، فإنه افتتح بسعر 66.5 ريال سعودي، وتم إغلاق سابق إلى الأسهم عند هذا السعر.

وقد بلغ أعلى سعر سجله في بنك الراجحي إلى 68.9 ريال سعودي، بينما وصل أقل سعر إليه هو 66.3 ريال، وفي هذه الفترة بلغ سعره إلى 66 ريال، وذلك يجعله منخفض بقدر 30 % عن الفترات السابقة.

تحليل سهم مصرف الراجحي

إذا نظرنا إلى نقاط القوة التي تلازم الأسهم الخاصة ببنك الراجحي ونقاط الضعف، فإننا سنجد أن سعره لم ينخفض كثيراً، وذلك واضح في قيمة سعر السهم عند انخفاضه حيث أنه وصل إلى 65 ريال سعودي فقط.

ولكن تمكن السهم من اختراق نقطة قوي جديدة جعلته يستطيع التصاعد والارتفاع من سعر 66 ريال سعودي إلى سعر 66.5 ريال، وحتى وصل إلى سعر 68 ريال سعودي، وتراجع مرة أخرى بعد ذلك ليصل إلى 67 ريال سعودي، وهذه القيمة يتوقع الخبراء والمحللون أنها ستزداد في الفترة المقبلة.

ولأن السهم يحاول جاهداً اختراق منطقة قوى أخرى جديدة، لذلك يتنبأ الخبراء بأن سعره سوف يزيد عن 68 ريال سعودي، حيث يتم بعد ذلك الإغلاق الثاني إليه عند هذا السعر.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال سـهم الراجحي وذكرنا لكم كل ما يخصه بشيء من التفصيل ونود أن يكون نال اعجابكم.