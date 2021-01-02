بحر الهوى … غلاب

يقول مساعد الرشيدي في أحد أبيات قصائده:

حبيبي.. وكل الله لا تحسب إني بليد شعور

لو أنت المستحيل الصعب.. ما أبدي لك معاذيري

وصدق شاعرنا الكبير في وصفه وكلماته .. من أصعب الأمور بلادة الشعور في كل شيء أحياناً يكون وقعه كبيراً على النفس البشرية لأنها روح وجسد وأحاسيس ومشاعر وأقول نثراً

في تناغمات هذا الشتاء علمني كيف أحبك…

تأخذ على شط البحر عباراتي …

علمني كيف أحبك

وأكون كونك ولونك وعيونك..

علمني كيف أحبك

وأصير حشاشة يوفك

طبعا على قول إخواننا الخليجيين

وأحياناً.. كلمة حلوة جديرة بتغيير مجرى حياة … وكلمة متزنة من بين الضلوع خارجة.. كفيلة بزرع حب صافي … بذوره الاحترام وأسواره التقدير وأساسه العطف والسماحة …

وفي هذا العام كتبنا وكتبنا ولونا الحروف وأمطرنا الكُتب أشعاراً وغزلاً … ومراتٍ مدحاً… وأخرى مجاملة إلا العشق … فهو صادق مُنبثر الشعور.. تعودنا على عدم الإفصاح حياءًا أو خوفاً أو ضعفاً في شخصيتنا.. فالشعراء كُثر تغنوا وتغنوا … وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح.

يُبحر بنا الهوى أميال وأميال , إلا أنه صعب المراس , أكاد أجزم أنه .. غلاب .. فبحوره تعدتَ بحور الشعر في وصفه وأوزانه .. ليس له ميزان حتى في الكلمات والوصف والشعور , فكل ما نكتبه في الليل يذهب سُدى مع شمس شروقه وانجلاء صباحه ليصحَ المثلُ الشهير ” كلامُ الليل يمحُوه النهار “.

ويزداد براعة شاعرنا الكبير مساعد الرشيدي الذي نتعلم منه ونتعلم في مقصد وصفه في شطره الثاني ” لو أنت المستحيل الصعب.. ما أبدي لك معاذيري ” ليعلمنا هذا البيت عزة وشموخ الحب ومهما كان الحبيب من صعوبة المنال فالإعتذار في مثل هذه المواقف ضعف كما في نظر الشاعر , إلا أنه جميلُ أن يكون بين المحبين تنازل وإعتذار وتضحيات من أجل أن تسير الحياة يقول إبراهيم ناجي

أبعث الآن اعتذاري وأنا

حاضر بالقلب والروح معك

لك ظل مقتفٍ في خاطِري

حيثما سرت مضى فاتبعك