نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث الإعانات الزراعية .. برنامج دعم صغار مربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن رابط تحديث الإعانات الزراعية من خلال منصة برنامج دعم صغار مربي الماشية حيث دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة صغار مربي الماشية والمستفيدين من برنامج الإعانات الزراعية لتحديث البيانات الخاصة بهم، وفي حالة عدم التحديث يترتب عليه توقف الدعم .

رابط تحديث الإعانات الزراعية

حدد الوزارة منصة دعم صغار مربي الماشية من أجل الاستعلام عن مواعيد إعانة المواشي برقم الهوية الوطنية لذلك لابد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة البيئة.

النقر على طلب الخدمة

كتابة البيانات اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

النقر على تسجيل الدخول

اختر برنامج دعم مربي صغار الماشية أو الإعانات الزراعية أو أي برنامج تريد تحديث بياناته

ابدأ في تحديث البيانات الشخصية لك

علمًا بأن تكلفة هذه الخدمة مجانية والمدة الزمنية لإنجاز العمل ستين يوم

ومن نفس الموقع بإمكانك حساب قيمة الدعم المقدم من حاسبة قيمة الدعم.

التسجيل في برنامج دعم المواشي 1443

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة

النقر على طلب الخدمة

ثم النقر على مستخدم جديد

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واختيار قطاع الأفراد

الموافقة على الشروط ثم النقر على التسجيل

يصلك رسالة على الجوال بها كود التفعيل اكتبها في خانة التحقق من رقم الجوال

بذلك تكون قد سجلت في برنامج دعم المواشي.

تحديث بيانات دعم المواشي 1443

بإمكانك تحديث بيانات دعم المواشي 1443 من خلال الموقع الرسمي لدعم صغار مربي الماشية ثم تسجيل جديد والبدء في ملء البيانات الشخصية واختيار برنامج دعم مربي صغار الماشية، والنقر على طلب الخدمة لتحديث بياناتك في الموقع الرسمي للخدمة.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

أن يكون من صغار مربي الماشية وألا يكون موظف بالقطاع الخاص أو العام أو سجين

ألا يقل العمر عن 21 عام وأن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية

أن يلتزم المستفيد بالشروط الصحية التي اعتمدتها الوزارة

أن يكون لديه حساب بنكي مسجل في البوابة الإلكترونية

ثم رفع الطلب على البوابة الإلكترونية

الإقامة الدائمة في المملكة.