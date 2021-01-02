نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2021م وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2021م ، هو أهم برنامج من برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي كان الهدف من إنشائها هو مساعدة أسر الضمان الاجتماعي، والمطلقات والأرامل والمواطنين محدودي الدخل، والكثيرين من المواطنين السعوديين يبحث عن موعد صرف هذه الإعانات لكي تعينهم على ظروف الحياة الصعبة التي يمرون بها، وتصرف هذه المساعدات المقطوعة مرة كل عام في المملكة العربية السعودية للمواطنين أصحاب المعاشات الضمانية، وذلك وفق القواعد التي تحددها الوزارة والضمان الاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على قواعد وشروط الحصول على مقطوعه الضمان، وطريقة الاستعلام.

شروط المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو ورقم الهوية 2020م

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. لا يتجاوز الراتب الشهري الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة. يتم صرف مقطوعة الضمان مرة كل عام للمواطنين الذين لا يتقاضون راتب آخر غير معاش الضمان الإجتماعي. تصرف المقطوعة من وزارة الموارد البشرية مرة كل عامين، للمواطنين الذين يتقاضون راتب شهر غير معاش الضمان الإجتماعي. تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل والمطلقات والشيوخ من كبار السن الذي لا يستطيعون العمل. الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، وتصرف حسب دخل الأسرة الشهري، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، لمعرفة القيمة التي تحصل عليها الأسرة من المساعدة المقطوعه برقم الطلب. تصرف حسب أولوية تقديم طلب الحصول عليها، ويتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حتى يحين موعد صرف هذه الإعانات، وتحديد رقم للمتقدم. لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب أي أراضي زراعية أو عقارات.

طريقة استعلام المساعدة المقطوعة

حددت الوزارة رابط الاستعلام عن المساعده المقطوعة برقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، وذلك للتخفيف من معاناة الكثير من المستفيدين في الانتقال إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع المناطق بالمملكة، ويستطيع المواطن السعودي الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب بكل شفافية وموضوعية، دون تحيز لأحد في عملية الاختيار، وإذا أراد أي مستفيد معرفة موعد إيداع المقطوعة أو الإستعلام أو التقديم على المساعدات المقطوعة لعام 2021م عليه الدخول على رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2021م