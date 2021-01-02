أفراح عائلة عوكل وعائلة فقيه

دوت الخليج – جدة : صباح الحربي
احتفل د. أسامه عوكل وعائلته مساء يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأول ١٤٤٢هـ الموافق ٠١ /٠١ / ٢٠٢١م بعقد قران ابنه الشاب حاتم على كريمة عائلة ( فقيه ) بمحافظة جدة في حفل عائلي مختصر مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حسب الأنظمة في ليلة امتزج فيها طعم الفرح والسعادة تخللها بعض الاهازيج والأغاني.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ..
ألف مبروك وبالرفاء والبنين ..
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