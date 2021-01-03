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عمر شويل - جدة طلب صهريج مياه من الشركة الوطنية، طلب صهريج مياه من الشركة الوطنية هى إحدى الخدمات التي تقدمها شركات المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، وتوفر تلك الخدمة للأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية إمكانية طلب صهريج مياه بطريقة إلكترونية وذلك من خلال الدخول على رابط الشركة الوطنية الرسمي عبر الإنترنت ، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوفر لكم كافة المعلومات عن طلب السهريج، والطريقة التي من خلالها يمكن طلب صهريج مياه، ورقم الشركة، تابعونا.

طلب صهريج مياه من الشركة الوطنية

تقدم وزارة المياه بالمملكة العربية السعودية خدمة طلب صهريج مياه من خلال الإنترنت، وأسست شركة المياه في عام ٢٠٠٨، وتقدم الشركة عدد كبير من الخدمات المواطنين والمقيمين بالمملكة مثل معالجة مياه والصرف الصحي، وإمكانية طلب صهريج للمياه عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروع الشركة في كافة أنحاء المملكة حتى تتمكن الشركة من تلبية طلبات جميع المواطنين بالمملكة.

طريقة طلب صهريج مياه إلكترونيًا

يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على تقديم طلب صهريج مياه بالمملكة العربية السعودية عدد من الخدمات بطريقة إلكترونية، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الشركة الوطنية للمرأة بالمملكة العربية السعودية.

عليك تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بإدخال رقم الهوية، أو أدخل رقم الإقامة إذا كنت أحد الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

عليك القيام بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب على الموقع.

من القائمة الموضحة على الشاشة عليك اختيار كلمة طلب صهريج مياه.

قم بتحديد حجم صهريج المياه الذي تريد الحصول عليه.

قم بتحديد رقم الحساب الذي سوف يتم الطلب من خلاله.

بعد ذلك اضغط على أيقونة متابعة الطلب.

أسعار صهريج المياه في السعودية

حسب سعة كل صهريج يختلف سعره، وقامت الشركة الوطنية للمرأة بتوضيح أسعار الصهاريج، والاسعار هي كالتالي:

صهريج الذي تبلغ سعته ١٠ طن يصل سعرة من ١٤٤ إلى ١٣٥ ريال سعودي.

الصهاريج الذي يبلغ سعته ٣٠ طن سعره من ٢٢٥ طن .

وجاءت قرارات الشركة الوطنية للمياه أن أي شخص يبيع الصهاريج بغير أسعارها الرسمية سوف يدفع غرامة قدرها ٥٠٠٠ ريال سعودي، بجانب إيقافهم عن العمل.