نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي، أصبح الآن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء، ويمكن للعملاء استخدام تلك الخدمات من المنزل مثل سداد الديون ودفع الفواتير، ويتميز تعاملات البنك بالسهولة في الإجراءات، وذلك كنت تريد أن تحصل على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي عليك فقط القيام بفتح حساب جاري، وبعدها بإمكانك أن تستمع بعدد من الخدمات التي يقدمها البنك

نبذة عن بنك الراجحي

الراجحي هو أحد البنوك الإسلامية الموجودة بالمملكة العربية السعودية وهو من أشهر بنوك المملكة وأكبرها، وأصول البنك تزيد عن ٨٠ مليار دولار، وتم تأسيس البنك فى القرن الماضي من قبل بعض الإخوة، ويوجد للبنك أكثر من ٥٠٠ فرع في مختلف أنحاء المملكة، ويوجد أكثر من ١٥٠ فرع خاص السيدات فقط، كما يوجد للبنك عدة فروع في ماليزيا والاردن والكويت، ويمكن فتح حساب إلكتروني في بنك الراجحي بكل سهولة ويسر.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي عدة خدمات من خلال طريقة الراجحي مباشر، كما يوجد عدة مميزات تقدمها الطريقة الاليكترونية ، تلك المميزات هي:

معرفة الحساب البنكي في أي وقت، ومعرفة التعاملات المادية والتحويلات التي يقوم بها الشخص من الانترنت.

القيام بعدة أنشطة مصرفية، مثل عمليات التبرع للمنشآت الخيرية والجمعيات.

تحويل الأموال.

معرفة الوضع المالي ومعرفة ملخص حسابك.

عرض بيانات البطاقات الإئتمانية بشكل سهل وبسيط.

إمكانية إيقاف البطاقة الائتمانية في أي وقت.

التقديم على بطاقة جديدة بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

متابعة عمليات الاكتتاب المتاحة في الأسواق وتأتى تتداولها الشركات.

كيفية فتح حساب إلكتروني في بنك الراجحي

إليكم طريقة فتح حساب إلكتروني في بنك الراجحي: