نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية 1442.. موعد منح العلاوات السنوية للموظفين والعسكريين 1442 هــ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطرح العديد من الأسئلة حول العلاوة السنوية 1442 ، ومن ضمن الأسئلة البارزة عن هذا الموضوع هو ما هو موعد صرف العلاوة السنوية للعسكريين 1442 ، ومتى سيكون موعد الصرف بالنسبة للموظفين المدنيين، كما يتساءل البعض عن كم العلاوة السنوية وتوقيت صرفها والعديد من الأسئلة المتعلقة بها، حيث تم توضيح هذه المسائل والأمور بالنسبة لزوار الأكارم في هذا التقرير.

العلاوة السنوية 1442 وبدء صرفها

مع بداية السنة المالية الجديدة من المفترض تنفيذ القرار الجديد بخصوص مواعيد صرف العلاوة السنوية لجميع الموظفين الحكوميين، حيث تم إقرار تغيير وتعديل موعد صرف العلاوة قبل عدة اشهر من مجلس الوزراء السعودي، وستكون مع بداية السنة المالية الميلادية 2021، وقد صادف ذلك يوم الجمعة الفائت، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق قراره والذي يحمل رقم 633 في أواخر السنة الهجرية الماضية 1441 ينص على الموافقة الفورية على تعديل عدة مواد في الخدمة المدنية، ومن أبرزها تعديل المادة التي تحمل رقم 17 والتي تنص على منح الموظف العلاوة السنوية بالتناسب مع سلم الرواتب وتمنحه الدرجة التالية بشكل مباشر للدرجة التي يشغلها حاليا وفي المرتبة نفسها، على أن يتم ذلك بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة 2021.

تعديلات نظام الخدمة المدنية من بينها نظام الإعارة العلاوات السنوية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أواخر السنة الهجرية الماضية 1441 عدد قرارات وتعديلات صدرت عن مجلس الوزراء والمتعلقة بالخدمة المدنية، ومن ضمنها أيضا نظام الإعارة والعلاوة السنوية والذي ذكرناه في الفقرة السابقة، كما تم تعديل المادة 29، والتي تنص على جواز إعارة خدمات الموظف بعد أن يتم الحصول على موافقته من أجل العمل بجهة عمل غير التي يشغلها، بما يتضمن الهيئات والمنظمات الدولية والحكومات والمؤسسات غير الربحية، كما سيتم تغيير النص السابق بما يتناسب مع الإعارة والاستعارة الموجودة في لوائح الموارد البشرية للخدمة المدنية الصادرة بتاريخ التاسع من شهر جمادى الثاني 1440 للهجرة، في حين يجوز لأي جهة حكومية أن تقوم باستعارة خدمات من لا يشمله نظام الخدمة المدنية من الموظفين على أن تحدد اللائحة كافة قواعد الإعارة والاستعارة أيضا، تجدر الإشارة إلى أن نص المادة كان يجوز للجهة الإدارية وليس للجهة الحكومية، كما تم تعديل العديد من المواد منها المادة “35 ،37 ،29 ،22 ،20 ،17”.