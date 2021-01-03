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عمر شويل - جدة شروط أصدار بطاقة أحوال للمرة الأولى للمواطنين ، كما حددتها وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية والهدف منها تحديث بطاقات الهوية وأثبات الحالة الأجتماعية وحالات الولادة والوفاة وغيرها من الحالات فقد أتاحت الوزارة هذه الخدمة ألكترونيأ وذلك توفيرأ للوقت والجهد وعند تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والذهاب بها في أقرب وقت ممكن. شروط أستخراج بطاقة أحوال للمرة الأولى للطلاب لأستخراج بطاقة أحوال للمرة الأولى للمواطنين الذين بلغوا ١٥ عامأمن الطلاب وذلك عن طريق تجهيز بعض المستندات مثل:

شهادة من المدرسة تثبت ألتحاقه بها.

أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

صورة شخصية حديثة ومرونة.

أختيار طريقة لتعبئة النموزج أما ألكتروني أو يدوي.

أصل سجل الأسرة وصورة منه.

وفي حالة الطلاق للأم فعليه أحضار صورة من السجل لبطاقة الأحوال الخاصة بها. صك حصر الإرث مع صورته للأسرة. بالنسبه للنساء ماسبق مضافأ إليه صورة ٤×٦ ساترة للشعر والعنق وتكون المرأة غير متزينة وبدون نظارة . وفي حالة طلاق المراة أو أنها أرمله يجب عليها أن توثق الحالة بشهادة رسمية بذلك. ما هي بطاقة الأحوال المدنية هي الوثيقة الرسمية التي يتم من خلالها أثبات هوية المواطن في المملكة العربية السعودية وبدونها لا يستطيع المواطن أثبات وجوده وحقوقه وتكون صلاحية هذه البطاقة مستمرة عشرة أعوام ويتم التجديد بعدها. نموزج أصدار بطاقة أحوال مدنية يعرف بأسم نموزج 58 ويمكن تحميله وطباعته ألكترونيا وطبعه من خلال موقع وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية ويتضمن: الأسم.

تاريخ ومكان الميلاد.

الحالة الأجتماعية.

بيانات الأب والأم.

بيانات السكن. والله الموفق والمستعان.

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