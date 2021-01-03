“غالي ” نجل المدرب السعوي يدخل في القفص الذهبي

دوت الخليج : هاني الطويل – الاحساء احتفلت عائلة المطوع والعبيد بزفاف نجلها “غالي ” ابن المدرب السعودي يحيى غالي المطوع وذلك مساء يوم الجمعة ليلة السبت ١ / ١ / ٢٠٢١ م وذلك بحضور لفيف من الاهل والاصدقاء تماشيا مع ظروف جائحة كوفييد 19 .. ويستقبل “المطوع ” التهاني والتبريكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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