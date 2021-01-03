نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل على وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية 1442، يمكن للراغبين في التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية وهى وظائف برتبة عريف وجندي أول وجندي، وذلك من الحاصلين على مؤهل الدبلوم والثانوية العامة، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن الشروط المطلوب توافرها في شاغلي تلك الوظائف.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية :-

* عريف: من الحاصلين على الدبلوم نظام سنتين فأكثر وفي التخصصات الآتية:- (حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، برمجيات الحاسب الآلي، دعم فني الحاسب الآلي، نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تصميم جرافيكس، محاسبة، قانون، لغة عربية).

* جندي أول: للحاصلين على الثانوية العامة بالإضافة إلى دورة تدريبية مدتها سنة فأكثر في التخصصات الآتية:- (الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، التبريد والتكييف، محركات ومركبات).

* جندي: من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط التقديم على وظائف عريف وجندي أول وجندي بديوان وزارة الداخلية:-

حددت وزارة الداخلية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف ديوان وزارة الداخلية من المتقدمين من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وذلك وفق الشروط العامة الآتية:-

1- المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه في الخارج في خدمة المملكة.

2- حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير صادر ضده أية أحكام إدانة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنه قد تم انهاء خدماته من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد والمراكز العسكرية لأي سبب، وألا يكون موظف في جهة حكومية.

4- تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المحددة لذلك.

5- لا يكون متزوج من غير سعودية.

6- اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول.

7- تناسب المؤهل العلمي والفني مع الوظيفة المتقدم لها وضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من جهات الاختصاص.

8- مصادقة وزارة التعليم على الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

رابط التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية:-

التقديم متاح على وظائف ديوان وزارة الداخلية وذلك بداية من يوم السبت 18/5/1442هـ وحتى يوم الخميس 23/5/1442 هـ وذلك على رابط التوظيف، حيث أن التقديم الآن متاح على تلك الوظائف.