نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 تسجيل الدخول وموعد انتهاء رصد ساعات التطوير المهني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، هو النظام الأكثر بحثاً من قِبل الكثير من المعلمين والمعلمات والموظفين بوزارة التعليم السعودية خلال هذه الفترة، وذلك نظراً أن نظام فارس الخدمة الذاتية قام بتفعيل بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تُتيح لجميع الموظفين استخدامها بكل سهولة ويُسر من خلال تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، لذلك نختص في هذا التقرير جلب ورصد أهم الأخبار عن نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، بالإضافة إلى إرفاق رابط الدخول على الخدمة الذاتية نظام فارس 1442، والتعريف بالخدمات المُتاحة للموظفين.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

نظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa هو عبارة عن منصة إلكترونية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات لجميع الموظفين التابعين لوزارة التعليم السعودية، وذلك من أجل التسهيل عليهم وتوفير مشقة الوقت والمجهود، وذلك من خلال إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية المتعددة التي من ضمنها إمكانية تقديم طلبات الإجازات والاستعلام عن طلب موظف والتعريف بالراتب وطلبات البدل وطلب قطع الإجازة وغيرها من الخدمات الأخرى التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

وضمن متابعتنا المستمرة لتغطية أهم الأخبار عن نظام فارس الخدمة الذاتية ١٤٤٢، فقد أوضح مصدر مُطلع أن وزارة التعليم السعودية قد أمدت رصد ساعات التطوير المهني في نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك حتى انتهاء اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر يناير 2021، كما أكدت الوزارة أنه سيتم إرسال جميع البيانات التي تم تسجيلها في ساعات التطوير المهني يوم الإثنين الموافق 4-يناير-2021.

خدمات نظام فارس 1442

كما ذكرنا سابقاً يُقدم نظام فارس sshr.moe.gov.sa العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على خدمة كافة منسوبي وزارة التعليم السعودية الموظفين والمعلمين والمعلمات والعمال والإداريين، ونظام الخدمة الذاتية هو نظام فرعي خدمي ضمن الخدمات التي يُقدمها النظام، وإليكم كافة الخدمات التي يُقدمها نظام فارس 1442.

نظام فارس الخدمة الذاتية: خدمات الموظف

طلبات الإجازات. إبلاغٌ مباشرة بعد إجازة. طلبات البدل. طلب قطع إجازة. طلب تمديد إجازة. طلب تعديل مدة إجازة. طلب إلغاء إجازة. طلب تعديل بداية إجازة. طلب تقاعد.

نظام فارس 1442 خدمات الاستعلامات:

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد تعريف بالراتب. البيانات الأساسية للموظف. بيان السجل للموظف. بيان خارج الدوام. بيان الانتدابات. الطلبات المعلقة.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 طلبات الإجازات

كافة الطلبات الخاصة بالإجازات في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، يستطيع الموظفين تقديمها وذلك بعد تسجيل الدخول في الخدمة الذاتية نظام فارس عبر الرابط واختيار الطلبات ثم النقر على زر طلب الإجازة وتحديد نوع الإجازة والمدة ثم اتباع الخطوات المُبينة في نفس الصفحة.