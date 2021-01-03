‏‎معنى الاطمئنان ….الكاتب الصحفي/ عبدالكريم الرشيدي

عندما ذهبت أنا وأحد أقاربي الذي لدية زيارة في أحد العيادات التابعة لمشفى الأمل النفسي شفاه الله , وعندما كنا نمضي اتجاه المشفى سألته سؤال ، كم لك وأنت تأتي إلى المشفى؟ وليتني لم أطرح عليه هذا السؤال فقال لا عليك فأنا أفضل بكثير من غير الذين يذهبوا إلى المشفى، ولكن لم يخطر في بالي تلك المأساة التي رأتها عيني كان الأمر في غاية الطبيعة في ظني فعندما دخلت من البوابة الرئيسية للمشفى كأنك في أحد الشركات الكبرى أو المنتزهات الفارهة وكان الجو حينها ممطراً في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فغيم وزهور في كل مكان وأشجار النخيل أيضاً تكسو المكان ونفورة جميلة جداً أي أن المنظر يسر الناظرين وعندما أوقفت السيارة دخلت وأنا لا يشغل بالي إلا المنظر الجميل ومجرد دخولي من الباب وجدت بعض من الزحام البشري ولكن لم أعر الأمر اهتمام فالمنظر لا زال جميل فالرخام يكسو المكان من الداخل والجو بارد أي أن كل شيء جميل والجميع ينتظر الدور بأريحية تامة , ولكن فقط عندما وضعت عيني على أحد اللافتات التي يكتب بها هنا عيادات الحالات النفسية وأخرى يكتب بها من هنا العنابر, حينها أيقنت أن الأمر مختلف وعندما كنا نبحث عن العيادة التي جئنا من أجلها وفي أحد الممرات التي يزداد بها الزحام وبلمحة بسيطة رأيت منظر غير معتاد على عيني أشخاص بسطاء في نظراتهم وفي لباسهم وحتى في عقولهم ، أحدهم يكلم نفسه وكأنه يكلم العالم ، وآخر ترى فيه البأس وآخر ترى فيه العزة الزائدة وآخر ترى فيه حسرة .

فقلت في نفسي : فلنمضي ربما فطرتهم وأكملت طريقي وقريبي ينظر إلي بعطف ويقول الأمر طبيعي جداً ولم أرد عليه بسبب انشغالي في نفسي فأنا الآن في عالم غير العالم المعتاد ، هم مثلنا بشر ولكن هناك شيء غريب لا أفهمه حتى الآن فساد الصمت وبدأت العيون في التجوال دون العقل ودون أدنى تفكير فالفكر مشغول والقلب مشؤوم والعين تلتقط بعض الصور وتحاول أن تفسر ، هنا المختبر وهنا عيادات الكشف فهناك شعورغريب ينبع من الداخل هل هو روحاني أم فزع لا أعلم فأنا في غاية الحيرة مع نفسي ، من هم؟ كيف هم؟ وهل هم حقا بلا عقل؟ وأكملت طريقي حتى تعبت قدماي وجلست بجوار أحد العيادات ونظرت إلى أحد المرضى فابتسم ثم وكأنه يتألم وبكى وصرخ وقال: أنا تمام التمام أنا إنسان عاقل أنا إنسان كامل هم من فعلوا بي هكذا فابتسم وخرج له الطبيب وقال: نعم هم كذا فقال : أنا أعلم ذلك فابتسم ابتسامة النصر ورأيت في ملامحه الفرح والعزة بالنفس . ومن بعدها عرفت ما معنى يا نفسية الكلمة التي يتداولها الشباب في مجتمعنا وتمنيت أنهم معي ليعرفوا النفسية فالحمد لله على نعمة العقل.