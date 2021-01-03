نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأهلية حساب المواطن 2021 المخصصة للدورة 38 في شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الأهلية حساب المواطن 2021 أعلن عنها برنامج المواطن السعودي منذ ساعات، حيث صدر نتائج الأهلية الدورة 38 لشهر يناير 2021، ويستعلم عنها بالدخول على رابط برنامج المواطن السعودية، ودخول العضوية بيانات التسجيل، وهذا ما أكد حساب المواطن تويتر في تغريده له، عن تنبيه للمواطن للدخول للتحقق من الأهلية عبر البوابة الالكترونية.

نتائج الأهلية حساب المواطن 2021

من خلال الدخول على حساب المواطن تويتر، تجدون كافة الأخبار الحديثة حول برنامج حساب المواطن السعودية، وكذلك إجابات للاستفسارات التي ترد إلى برنامج المواطن من المواطنين، وهذا ما أكد البرنامج عن صدور نتائج الأهلية لشهر يناير 2021، والخاصة بالدورة (38) والمنتظر أن تصرف في اليوم العاشر من شهر يناير الجاري الموافق الأحد القادم، وهذا الموعد المحدد شهريا لصرف الدعم النقدي للمواطن كل شهر، ويختلف فقط في حالة مصادفة هذا اليوم لإجازة أسبوعية فيتم نزول الدعم النقدي قبل حلول الإجازة.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن البوابة الالكترونية

يتم الدخول على بوابة حساب المواطن، http://ca.gov.sa/،ومنها يتم معرفة قبول الأهلية لصرف الدفعة الحالية من عدمه، حيث وضع البرنامج شروط الأهلية الواجب توافرها حتى يتم الصرف، كما يتساءل الكثير حول هل يتم التسجيل جديد بالبرنامج من عدمه، ونوضح أنه حتى الآن لم يفتح باب التسجيل بالبرنامج الذي توقف عند المسجلين حتى الدفعة 28 والخاصة بشهر مارس 2020، وذلك حتى يتم وضع ضوابط البرنامج، بينما يتاح تحديث البيانات في حالة طرأ عليها تغييرات.

هل يشمل برنامج المواطن مستفيد الضمان بدون عقد إيجار

من الأسئلة التي وردت لبرنامج حساب المواطن عبر صفحة تويتر، بشأن يشمل حساب المواطن مستفيدي الضمان بدون عقد إيجار، وذكر البرنامج في حالة كان فرد مستقل لابد من رفع الاستقلالية في المسكن، وذلك برفع المستندات في الطلب ومنها عقد الإيجار، أو صك ملكية، أو تعريف سكن من الجامعة، أو بحسب ما لديه من مستندات استقلالية عن العائل.

إحصائية برنامج دعم المواطن السعودي

في وقت سابق أودع وفق إحصائية برنامج المواطن السعودية نحو 1.8 مليار ريال لشهر ديسمبر 2020 لمن اكتمل طلباتهم في الدفعة 37 بالبرنامج، والذي بلغ عدد المستفيدين ومستوفين شروط الاستحقاق للأهلية حساب المواطن نحو 10.7 مليون مستفيد وتابع.