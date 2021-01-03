نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إعادة فتح الرحلات الجوية الدولية بالسعودية بشروط وضوابط معينة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إعادة فتح الرحلات الجوية الدولية بالسعودية ، وذلك بحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة الداخلية السعودية مع وجود شروط وضوابط معينة يجب وضعها بعين الاعتبار، وفي وقت سابق قامت وزارة الداخلية السعودية بتعليق جميع الرحلات المتجهة من وإلى السعودية، وذلك بسبب انتشار نوع آخر من كر ونا في العديد من الدول الغربية.

الرحلات الجوية الدولية بالسعودية

هذا وفي وقت سابق كما ذكرنا توقفت الرحلات الجوية السعودية بتاريخ الخامس من شهر جمادى الأول الحالي والذي يوافق الشهر الميلادي ديسمبر 2020 وبالتحديد اليوم الـ20 منه ولمدة أسبوغ كامل، وبعد أسبوع قامت أيضا الوزارة بـ تمديد تعليق الرحلة الجوية من وإلى داخل حدود المملكة أسبوغ آخر، لتعلن بعدها عن عودة الرحلات الجوية في موعد قد حددته الآن، حيث سيتم إعادة فتح المجال الجوي اعتبارا من يوم التاسع عشر من جمادى الأول 1442 والذي يوافق يوم الثالث من شهر يناير 2021 ميلاديا، على أن يتم فتح المجال في الساعة الحادية عشر من يوم غد الأحد.

شروط الدخول والخروج من وإلى السعودية