- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إعادة فتح الرحلات الجوية الدولية بالسعودية بشروط وضوابط معينة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إعادة فتح الرحلات الجوية الدولية بالسعودية ، وذلك بحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة الداخلية السعودية مع وجود شروط وضوابط معينة يجب وضعها بعين الاعتبار، وفي وقت سابق قامت وزارة الداخلية السعودية بتعليق جميع الرحلات المتجهة من وإلى السعودية، وذلك بسبب انتشار نوع آخر من كر ونا في العديد من الدول الغربية.
الرحلات الجوية الدولية بالسعودية
هذا وفي وقت سابق كما ذكرنا توقفت الرحلات الجوية السعودية بتاريخ الخامس من شهر جمادى الأول الحالي والذي يوافق الشهر الميلادي ديسمبر 2020 وبالتحديد اليوم الـ20 منه ولمدة أسبوغ كامل، وبعد أسبوع قامت أيضا الوزارة بـ تمديد تعليق الرحلة الجوية من وإلى داخل حدود المملكة أسبوغ آخر، لتعلن بعدها عن عودة الرحلات الجوية في موعد قد حددته الآن، حيث سيتم إعادة فتح المجال الجوي اعتبارا من يوم التاسع عشر من جمادى الأول 1442 والذي يوافق يوم الثالث من شهر يناير 2021 ميلاديا، على أن يتم فتح المجال في الساعة الحادية عشر من يوم غد الأحد.
شروط الدخول والخروج من وإلى السعودية
- يجب أن يكون الدخول والخروج لغير المواطنين السعوديين الذين أتوا من بريطانيا وجنوب أفريقيا وبعض الدول التي تحددها وزارة الصحة والتي ينتشر فيها النوع الأخير بشرط الجلوس لمدة أسبوعين متتاليين في دوله أخرى غير منتشر فيها المرض قبل دخوله إلى المملكة.
- سيتم السماح لجميع المواطنين المسموح لهم في الدخول للحالات الإنسانية والضرورية فقط والقادمين من إحدى الدول التي لا ينتشر فيها بحسب ما أشرنا إليه في الفقرة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار المراقبة لمده أسبوعين مع عمل فحصين آخرين بي سي ار، أولهم بعد يومين والثاني في اليوم الثالث عشر من الحجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل إعادة فتح الرحلات الجوية الدولية بالسعودية بشروط وضوابط معينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.