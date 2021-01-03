نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 من بين أكثر الأشياء التي يتساءل عنها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أظهرت توقعات هيئات الطقس والأرصاد بأن الأجواء سوف تظل باردة خلال الساعات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالسواحل والمناطق الشمالية، وهو الأمر الذي يتطلب من المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وخاصة خلال أواخر ساعات الليل وأوائل ساعات الصباح.

حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد بأن تكون هناك فرصة كبيرة ومهيأة لسقوط الأمطار على بعض الأجزاء الشمالية في المملكة العربية السعودية، وقد تكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية، وهذا في الوقت الذي ستكون فيه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة في وسط المملكة العربية السعودية، وستكون تلك الرياح شرقية معتدلة في المناطق الشمالية وفي سواحل البحر الأحمر.

حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم

تؤكد برامج متابعة حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 بأن يحدث انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة على العديد من المدن والمناطق داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، وذلك على النحو التالي: