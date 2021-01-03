نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المدن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 من بين أكثر الأشياء التي يتساءل عنها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أظهرت توقعات هيئات الطقس والأرصاد بأن الأجواء سوف تظل باردة خلال الساعات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالسواحل والمناطق الشمالية، وهو الأمر الذي يتطلب من المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وخاصة خلال أواخر ساعات الليل وأوائل ساعات الصباح.
حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021
يتوقع خبراء الطقس والأرصاد بأن تكون هناك فرصة كبيرة ومهيأة لسقوط الأمطار على بعض الأجزاء الشمالية في المملكة العربية السعودية، وقد تكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية، وهذا في الوقت الذي ستكون فيه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة في وسط المملكة العربية السعودية، وستكون تلك الرياح شرقية معتدلة في المناطق الشمالية وفي سواحل البحر الأحمر.
حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم
تؤكد برامج متابعة حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 3-1-2021 بأن يحدث انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة على العديد من المدن والمناطق داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، وذلك على النحو التالي:
- حالة الطقس في الرياض: “غائم جزئي” وتصل درجة الحرارة العظمي إلى نحو 23 درجة مئوية وفي حين تكون درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية.
- حالة الطقس في مكة المكرمة: “غائم جزئي” حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة العظمي نحو 23 درجة مئوية، والصغرى تصل لنحو °21
- حالة الطقس في المدينة المنورة: “غيوم متفرقة” وتكون درجة الحرارة العظمى نحو 28 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى نحو 17 درجة مئوية.
- حالة الطقس في جدة: “غائم جزئي” تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 32 درجة، وفي الصغرى تصل إلى نحو °23.
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