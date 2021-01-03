معنفة القصيم تطلب من “الحماية الأسرية” التريث لاتخاذ قرارها

بلادي – الرياض :
كشفت مصادر أن الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها في القصيم، طلبت من وحدة الحماية الأسرية التريث وعدم التدخل، لأنها تريد التفكير في القرار الذي ستتخذه.
وقالت الفتاة وفقا لصحيفة “الوطن”، إنها طلبت ذلك لأنها تريد التفكير في قرارها، سواء باللجوء إلى الشرطة للتحدث مع أسرتها، أو الخروج من مقر سكنها.
بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد المطلق، أن الفتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وهي تحت المتابعة، مبينا أنه عند التواصل معها كان طلبها إكمال دراستها فقط.
وأضاف أنه تم إعطاؤها أرقام التواصل مع العنف الأسري للتدخل السريع والتوضيح لها أنهم في خدمتها.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري، أعلن أول أمس الجمعة رصد حالة لفتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، في منطقة القصيم، وأكد أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بالمنطقة ، لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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