بلادي – الرياض : أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأحد)، أنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة. وأوضحت “سار”، أنه ابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح. وأبانت أن للمسافر على الدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة بوزن 25 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 7 كجم، فيما يحق للمسافر على درجة الأعمال شحن حقيبة بوزن 32 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 10كجم. وأضافت أن رسوم الأمتعة الإضافية تبلغ 70 ريالا للقطعة الزائدة، و3 ريالات لكل كيلو جرام زائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الخطوط الحديدية” تخصص وزنًا محددًا للحقائب وتفرض رسومًا على الأمتعة الإضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.