منها مساعد صيدلي وأخرى مرتبطة بالمجال السينمائي.. “هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير”

بلادي – الرياض :
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دعم 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.
وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج “تمهير” كلا من: مساعد إكلينيكي، ومساعد أسنان، ومساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.
ويهدف البرنامج إلى دعم مبادرات التوطين وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها ألفا ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي.
وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المنشآت الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.
ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” واختيار برنامج “تمهير”.
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