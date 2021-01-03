“الأرصاد” تصدر تنبيهات بسحب رعدية ممطرة في عدّة مناطق وأمطار رعدية بأخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد) تنبيهات بسحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق، وأمطار رعدية بأخرى.

وأوضح المركز أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية وحائل والقصيم تشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأضاف أن الحالة ستستمر حتى 8 مساء في حائل، وحتى 10 ليلاً في القصيم، وحتى 11 ليلاً في الحدود الشمالية، أما في منطقة مكة فتبدأ الحالة عند الواحدة ظهراً وتستمر حتى 7 مساء.

وأبان أن بعض مدن مناطق عسير والباحة ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، لافتًا إلى أن الحالة ستبدأ عند الواحدة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء.